Решите пожалуйста:8х/7-3/7-3х/10+1/10=2
Алгебра
Решите пожалуйста:8х/7-3/7-3х/10+1/10=2
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Гость:
5х-3/7+1/10=25х-30/70+7/70=25х-23/70=25х=2 23/705х=163/70х=163/350
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