Сочинение по роману "Война и мир" Толстого на тему "Женские образы в романе" Пожалуйста напишите хоть немного
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Сочинение по роману "Война и мир" Толстого на тему "Женские образы в романе" Пожалуйста напишите хоть немного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие женские образы в романе «Война и мир» Толстова имеют прототипы в реальной жизни автора. Это, например, Мария Болконская (Ростова), ее образ Толстой писал со своей матери, Волконской Марии Николаевны. Ростова Наталья старшая очень похожа на бабушку Льва Николаевича – Пелагею Николаевну Толстую. Наташа Ростова (Безухова) имеет даже два прототипа, это жена писателя, Софья Андреевна Толстая и ее сестра, Татьяна Андреевна Кузьминская. Видимо, поэтому Толстой с такой теплотой и нежностью создает этих персонажей.Поразительно, с какой точностью он передает чувства и мысли людей в романе. Автор тонко чувствует и психологию тринадцатилетней девочки – Наташи Ростовой, с ее сломанной куклой, и понимает горе взрослой женщины – графини Натальи Ростовой, потерявшей младшего сына. Толстой словно показывает их жизнь и мысли так, что читатель как будто видит мир глазами героев романа
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