Перевод числа из 16-ричной в 2-ичную систему счисления А5FF.5B=

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Перевод числа из 16-ричной в 2-ичную систему счисления А5FF.5B=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменяем каждую шестнадцатиричную цифру четырьмя двоичными. A5FF.5B₁₆ = 1010 0101 1111 1111 . 0101 1011₂ = 1010010111111111.01011011₂
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