3-5 предложений почему нужно береч природу на украинском языке очень срочно !!!

Українська мова
3-5 предложений почему нужно береч природу на украинском языке очень срочно !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Якщо ми їмо жуйки, потім випльовуємо її на підлогу на вулиці пташка може подумвти, що це насіння та почати клювати так у неї застрягне клюв та вона помре. 2. Якщо ми не будемо берегти природу ми нашкодимо собі, друзям та своїм рвдним. 3. Якщо не берегти природу нашкодимо звірям.
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