3-5 предложений почему нужно береч природу на украинском языке очень срочно !!!

Гость: Гость:

1. Якщо ми їмо жуйки, потім випльовуємо її на підлогу на вулиці пташка може подумвти, що це насіння та почати клювати так у неї застрягне клюв та вона помре. 2. Якщо ми не будемо берегти природу ми нашкодимо собі, друзям та своїм рвдним. 3. Якщо не берегти природу нашкодимо звірям.