Почему если выдохнуть воздух на стекло появится вода

Окружающий мир
Почему если выдохнуть воздух на стекло появится вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что пар превращается в воду
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