Помогите пожалуйста, срочно нужно! Прочитайте стихотворение Я.А.Акима . Напишите сочинение по этому стихотворению , отвечая на поставленные вопросы . Где происходит действие? Почему река и небо меняются местами ? Почему сти...

Литература

Помогите пожалуйста, срочно нужно! Прочитайте стихотворение Я.А.Акима . Напишите сочинение по этому стихотворению , отвечая на поставленные вопросы . Где происходит действие? Почему река и небо меняются местами ? Почему стихотворение называется《Полдень》? Что сравнивается в стихотворении ? Почему эти предметы можно сравнить собой? Яков Лазаревич Аким Полдень Словно белый самолёт , Рыбка в Синеве плывёт . Красный шарик -поплавок Рыбку подстеречь не мог . В полусонной тишине , Льдины тают на волне . Только это не река , Это-небо,облака . Это белый самолёт , Рыбкой в синеве плывёт . Алый шарик взвился ввысь Красным поплавком повис То не льдины -облака Тают возле попловка . ...Я в густой траве лежу , В небо синее гляжу . Небо я перевернул , В небо чуть не утонул .

Автор: Гость