Помогите пожалуйста, срочно нужно! Прочитайте стихотворение Я.А.Акима . Напишите сочинение по этому стихотворению , отвечая на поставленные вопросы . Где происходит действие? Почему река и небо меняются местами ? Почему сти...
Литература
Помогите пожалуйста, срочно нужно! Прочитайте стихотворение Я.А.Акима . Напишите сочинение по этому стихотворению , отвечая на поставленные вопросы . Где происходит действие? Почему река и небо меняются местами ? Почему стихотворение называется《Полдень》? Что сравнивается в стихотворении ? Почему эти предметы можно сравнить собой? Яков Лазаревич Аким Полдень Словно белый самолёт , Рыбка в Синеве плывёт . Красный шарик -поплавок Рыбку подстеречь не мог . В полусонной тишине , Льдины тают на волне . Только это не река , Это-небо,облака . Это белый самолёт , Рыбкой в синеве плывёт . Алый шарик взвился ввысь Красным поплавком повис То не льдины -облака Тают возле попловка . ...Я в густой траве лежу , В небо синее гляжу . Небо я перевернул , В небо чуть не утонул .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действие происходят в лугу или в поле, на улице. Небо и реку можно сравнить между собой и соответственно их можно менять местами. Действие по времени суток происходит в полдень и автор назвал своё произведение Полдень. В стихотворении сравнивается рыбы и самолёт, река и небо. Предметы можно сравнить между собой потому что они схожи, например: рыба плавает в реке как самолёт летает в небе.
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