Расскажите что и как обозначается буквами на письме. Озаглавь текст и запиши его.

Русский язык
Расскажите что и как обозначается буквами на письме. Озаглавь текст и запиши его.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы русского языка . у всех слов есть свой смысл . и все знают что раньше был древний алфавит и даже щас в некоторых деревнях употребляются старые слова например саексла а по-другому буряк . наш русский язык как шитается очень трудный язык .
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