Лексическое значение слова ноутбук

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Лексическое значение слова ноутбук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноутбук (англ. notebook — блокнот, блокнотный ПК) — портативный персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад) , карманный компьютер, а также аккумуляторные батареи
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