Лексическое значение слова ноутбук

Гость: Гость:

Ноутбук (англ. notebook — блокнот, блокнотный ПК) — портативный персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад) , карманный компьютер, а также аккумуляторные батареи