3 класс помогите друзья. 3(а) нужно. Спасибо.
Математика
3 класс помогите друзья. 3(а) нужно. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66:11=6 часов яхта плыла 1-й день 90:10=9 часов яхта плыла 2-й день 6+9=15 часов находилась яхта в пути 2 дня
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