3. Написать программу вычисления xy, не используя функцию возведения в степень (тол??ко цикл). X,y вводятся с клавиатуры

Информатика

3. Написать программу вычисления xy, не используя функцию возведения в степень (тол??ко цикл). X,y вводятся с клавиатуры

Автор: Гость