3. Написать программу вычисления xy, не используя функцию возведения в степень (тол??ко цикл). X,y вводятся с клавиатуры

Информатика
3. Написать программу вычисления xy, не используя функцию возведения в степень (тол??ко цикл). X,y вводятся с клавиатуры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Var x,y,p:integer; begin read(x,y); p:=x; for y:=y downto 2 do   p*=x; writeln(p); end.
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