3 предложения с деепричастием+сущ
Русский язык
3 предложения с деепричастием+сущ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидела маму, играя в мяч во дворе. мы ушли гулять, оставив дом открытым. она зашла домой, помахав мне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the verbs in brackets into the Present Simple, Present or Present Perfect Continuous Tense. 1.You're looking happy. Yes, I (to pass) my exam....
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на тему " Достопримечательности моего города ( Москва ). Плизз ! Очень нужно