3 предложения с деепричастием+сущ

Русский язык
3 предложения с деепричастием+сущ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидела маму, играя в мяч во дворе. мы ушли гулять, оставив дом открытым. она зашла домой, помахав мне.
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