Напишите пожалуйста сочинение на тему " Достопримечательности моего города ( Москва ). Плизз ! Очень нужно
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Напишите пожалуйста сочинение на тему " Достопримечательности моего города ( Москва ). Плизз ! Очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Москве есть самая знаменитая Красная площадь где обычно проходят парады на 9 мая и многие другие праздники.В Москве есть Кремаль который тоже знаменитая дастопримечательность. Многие туристы хотят посетить Большой театр он тоже очень знаменит.Еще туристы приезжают сходить в планетарий с детьми,останкинская телебашня где снимаются наши любимые передачи которые показывают по телевизору,Москва-Сити,Знаменитый ресторан в темноте.
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