3(x-2)=4x Помогите решить,Тут надо с раскрытием скобок!
Математика
3(x-2)=4x Помогите решить,Тут надо с раскрытием скобок!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х-2)=1 х=3+1 х=4 ответ:4
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