30 Б ПОМОГИТЕ! Наташа купила художественный альбом за 630 рублей и несколько сборни??ов стихов по 60 рублей каждый. Сколько сборников купила Наташа, если за всю покупку она заплатила 990 рублей?

Математика

30 Б ПОМОГИТЕ! Наташа купила художественный альбом за 630 рублей и несколько сборни??ов стихов по 60 рублей каждый. Сколько сборников купила Наташа, если за всю покупку она заплатила 990 рублей?

Автор: Гость