30 Б ПОМОГИТЕ! Наташа купила художественный альбом за 630 рублей и несколько сборни??ов стихов по 60 рублей каждый. Сколько сборников купила Наташа, если за всю покупку она заплатила 990 рублей?
Математика
30 Б ПОМОГИТЕ! Наташа купила художественный альбом за 630 рублей и несколько сборни??ов стихов по 60 рублей каждый. Сколько сборников купила Наташа, если за всю покупку она заплатила 990 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630+60x=990, x= (990-630):60, x=6
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