Почему плотно сомкнутые клетки покровной ткани кожицы листа не препятствуют проникновению в лист лучам солнечного света?

Биология

Почему плотно сомкнутые клетки покровной ткани кожицы листа не препятствуют проникновению в лист лучам солнечного света?

Автор: Гость