Почему плотно сомкнутые клетки покровной ткани кожицы листа не препятствуют проникновению в лист лучам солнечного света?
Биология
Почему плотно сомкнутые клетки покровной ткани кожицы листа не препятствуют проникновению в лист лучам солнечного света?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что в эпидерме (кожице) листьев имеются устьица, которые регулируют транспирацию и фотосинтез, то-есть способствуют пропусканию солнечного света.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сколько всего двухзначных натуральных чисел? Рассмотрим натуральные числа от 1 до 99; 1,..,9, 10,...,99. Среди них 9 однозначных, остальные (99-...
Английский язык
Литература
Немецкий язык