X в квадрате +9 x+8gt;=0
Алгебра
X в квадрате +9 x+8gt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²+9х+8≥0; D=9²-4*8=81-32=49=7²; х=(-9-7)/2=-8; х=(-9+7)/2=-1 _____________ ---------------------------(-8)--------------------------------------------(-1)---------------------------------- _______ + _____________________ - ____________________ + _______ х∈(-∞;-8]∪[-1;+∞)
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