308 plisss bistrooooooii
Математика
308 plisss bistrooooooii
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас уровень 0,25м до края, а нужно 0,05м, значит поднять уровень воды нужно на: 0,25-0,05=0,2м (по сути мы получили высоту!!! воды), теперь берем длину - 0,8м и ширину - 0,6м и находим необходимый объем воды:0,8×0,6×0,2=0,096м³
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