308 plisss bistrooooooii

Гость: Гость:

Сейчас уровень 0,25м до края, а нужно 0,05м, значит поднять уровень воды нужно на: 0,25-0,05=0,2м (по сути мы получили высоту!!! воды), теперь берем длину - 0,8м и ширину - 0,6м и находим необходимый объем воды:0,8×0,6×0,2=0,096м³