Помогите пожалуйста !!!!!!*!!!!!!!!! Қай сөз дұрыс жазылған : Сенің бақыт , менің бағым, оның бақы, олардың барғың.

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста !!!!!!*!!!!!!!!! Қай сөз дұрыс жазылған : Сенің бақыт , менің бағым, оның бақы, олардың барғың.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сенің бағың, менің бағым, оның бағы, олардың бақтары.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие улицы, площади, учреждения носят имя М, В. Ломоносова в Уфе?
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова (два)Пожайлуста помогите..
Ответить
Биология
Правила поведения в природе Что разрешено и что запрещено
Ответить
Русский язык
Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители дущи не чают в детях, ??тдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными ...
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста!!!! решите что можите!!! Массивы информатика!!
Ответить