Помогите пожалуйста !!!!!!*!!!!!!!!! Қай сөз дұрыс жазылған : Сенің бақыт , менің бағым, оның бақы, олардың барғың.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста !!!!!!*!!!!!!!!! Қай сөз дұрыс жазылған : Сенің бақыт , менің бағым, оның бақы, олардың барғың.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сенің бағың, менің бағым, оның бағы, олардың бақтары.
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