Правила поведения в природе Что разрешено и что запрещено

Биология
Правила поведения в природе Что разрешено и что запрещено
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Не шумите в лесу 2 Не загрязняйте лес 3не разоряй муравейники 4 не рви в лесу и на лугу цветы 5не разоряй гнезда птиц 6не бери лишнего у природы 7не разоряй гнезда птиц 8не лови бабочек, шмелей, стрекоз и лягушек 9 не ломай ветки деревьев 10 не разводи костры под деревьями
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