Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители дущи не чают в детях, ??тдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами синтаксический разбор предложения

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Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители дущи не чают в детях, ??тдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами синтаксический разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невоск., сложное.союзное.ю сл.-подч. Главное: Может получиться (простое, односоставное, безличное, нераспр., не осл.) Может получиться что? придаточное изъяснительное .присоединяется при помощи союза ЧТО (простое. двусоставное, распр. не осл.)  Семье какой? придаточное определительное, поясняет существительное СЕМЬЕ , присоединяется при помощи союзного слова ГДЕ (простое, д-сост.. распр., осл. обособленным обст., выр. дееприч. об.)    Вывод: сложно-подч. предл. с несколькими придаточными, тип подчинения  последовательный.
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