5-(-7)= -7:0= -55:(-5)= 8*(-9)= -5-4= -6-(-13)= -12+(-9)= -1 --- = 2 1:(-2)= -6*2= -18:6=

Математика
5-(-7)= -7:0= -55:(-5)= 8*(-9)= -5-4= -6-(-13)= -12+(-9)= -1 --- = 2 1:(-2)= -6*2= -18:6=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-(-7)= 5+7=12-7:0= делить на 0 нельзя -55:(-5)=11 8*(-9)= - 72 -5-4=-9 -6-(-13)= - 6+13=7 -12+(-9)= - 21 -1 --- = -  = -0,5 2 1:(-2)=- = -0,5 -6*2= -12 -18:6= -3

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