Найдите вписанный угол опирающийся на дугу которая состовляет 2/5 окружности
Геометрия
Найдите вписанный угол опирающийся на дугу которая состовляет 2/5 окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вписанный уго равен половине дуге на которую он опирается. Следовательно, он равен 1/5 окружности. 360 / 5 = 72 Ответ: угол равен 72 °
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