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7х-10,36=6,51 решите плизз
Математика
7х-10,36=6,51 решите плизз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x=6,51+10,36; 7x=16,87; x=2,41.
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