Составить краткий текст на тему : lt;приставки пре и при gt;

Гость: Гость:

Прекрасный человек вышел из превысокого дома в превосходном настроении. Встретилась ему прехорошенькая взъерошенная собачка. Пришлось ему пригладить ей шерсть, приласкать и прихватить с собой на прогулку. По дороге он прикупил превкусных ирисок и прелестный ошейник. Собачка стала жить в превысоком доме вместе с прекрасным человеком.