Составить краткий текст на тему : lt;приставки пре и при gt;
Русский язык
Составить краткий текст на тему : lt;приставки пре и при gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный человек вышел из превысокого дома в превосходном настроении. Встретилась ему прехорошенькая взъерошенная собачка. Пришлось ему пригладить ей шерсть, приласкать и прихватить с собой на прогулку. По дороге он прикупил превкусных ирисок и прелестный ошейник. Собачка стала жить в превысоком доме вместе с прекрасным человеком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир