Составить краткий текст на тему : lt;приставки пре и при gt;

Русский язык
Составить краткий текст на тему : lt;приставки пре и при gt;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный человек вышел из превысокого дома в превосходном настроении. Встретилась ему прехорошенькая взъерошенная собачка. Пришлось ему пригладить ей шерсть, приласкать и прихватить с собой на прогулку. По дороге он прикупил превкусных ирисок и прелестный ошейник. Собачка стала жить в превысоком доме вместе с прекрасным человеком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5-(-7)= -7:0= -55:(-5)= 8*(-9)= -5-4= -6-(-13)= -12+(-9)= -1 --- = 2 1:(-2)= -6*2= -18:6=
Ответить
Геометрия
Найдите вписанный угол опирающийся на дугу которая состовляет 2/5 окружности
Ответить
Окружающий мир
Где живёт дрофа и пеструшка - лемминг ?
Ответить
Биология
Интенсивность обменных процессов чтоб было понятно
Ответить
Физика
Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл
Ответить