Какие улицы, площади, учреждения носят имя М, В. Ломоносова в Уфе?
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Какие улицы, площади, учреждения носят имя М, В. Ломоносова в Уфе?
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Гость:
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Музей М.В.Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М.В.Ломоносова
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