Морфологический разбор слова (два)Пожайлуста помогите..
Русский язык
Морфологический разбор слова (два)Пожайлуста помогите..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два-(сколько?)н.ф.два,числительное,И.п.,м.р.формы:два,двух,двумя,две и т.д.
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