Морфологический разбор слова (два)Пожайлуста помогите..

Русский язык
Морфологический разбор слова (два)Пожайлуста помогите..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два-(сколько?)н.ф.два,числительное,И.п.,м.р.формы:два,двух,двумя,две и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Правила поведения в природе Что разрешено и что запрещено
Ответить
Русский язык
Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители дущи не чают в детях, ??тдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными ...
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста!!!! решите что можите!!! Массивы информатика!!
Ответить
Обществознание
Помогите,пожалуйста) Может ли школьник вносить личный вклад в совокупные доходы семьи или же он в силу возраста исключительно потребитель?
Ответить
Математика
7х-10,36=6,51 решите плизз
Ответить