Опорное слово для проверки слов : скуки,море,памяти,грамоте,базаре,грязи,грамоте,мудрости.
Русский язык
Опорное слово для проверки слов : скуки,море,памяти,грамоте,базаре,грязи,грамоте,мудрости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скуки скука море моря памяти память грамоте грамота базаре базар грязи грязь грамоте грамота мудрости мудрость
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