В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание

Русский язык
В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горожане: корень горож, суффикс ан, окончание е.  Пятиэтажному - два корня пят и этаж, суффикс н, окончание ому.
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