В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание

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В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание

Автор: Гость