В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание
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В предложении .Горожане толпами ходили к первому пятиэтажному дому. Найди слово. Корень,суффикс и оканчание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горожане: корень горож, суффикс ан, окончание е. Пятиэтажному - два корня пят и этаж, суффикс н, окончание ому.
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