?:32=2(ост_)что писать в пустых клетках
Математика
?:32=2(ост_)что писать в пустых клетках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65:32=2(ост 1) 66:32=2(ост 2) 67:32=2(ост 3) 68:32=2(ост 4) 69:32=2(ост 5) и так далее..
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