Реши уравнения: а*4+329=9557 и 5364-d*7=2578. (*-умножить)
Математика
Реши уравнения: а*4+329=9557 и 5364-d*7=2578. (*-умножить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*4+329-9557 a*4=9557-329 a*4=9228 a=9228:4 a=2307 5364-d*7=2578d*7=5364-2578 d*7=2786 d=2786:7 d=398
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