34 5/7 - 1 3/16 · 8/13 · 1 1/38

Математика
34 5/7 - 1 3/16 · 8/13 · 1 1/38
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 5/7- 1 3/16*8/13*1 1/38= 34 5/7 - 19/16*8/13*39/38= 34 5/7-3/4= 34 20/27 - 21/28= 33 28/20 + 20/28 - 21/28= 33 48/28-21/28= 33 27/28
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