Помогите с 311, 312, 313 плиззз
Математика
Помогите с 311, 312, 313 плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
311 Требуется узнать сколько он прошел за это время всего. Со скоростью 5.4 км/ч он шел пол часа, значит 5.4/2=2.7 км прошел турист за первые пол часа. Узнаем сколько он прошел за 48 минут со скоростью 4.5 км/ч. 4.5 км/ч переводим в м/мин деля на 60, получается 0.075 км или 75 метров в минуту. 75*48=3600 метров или 3.6 км он прошел за 48 минут со скоростью 4.5 км/ч. 2.7+3.6=6.3 км он прошел за 1 час 18 минут. Он шел 1 час 30 минут - 1 час 18 минут = 12 минут ему осталось идти со скоростью 5 км/ч. 5 км/ч переводим в м/мин=83 1/3 м/мин 81 1/3 * 12=1000 метров или 1 км. 6.3+1=7.3 км он прошел за 1.5 часа. Номер 312. 0.8 часа это 48 минут, 60/10*8=48. 0.5 времени половина, значит 48/2=24 минуты он едет на метро. 24/100*75=18 минут - это 0.75 от 24 минут, столько он едет на троллейбусе, остальное время пешком. 24+18=42 минуты он двигается на метро и троллейбусе, 48-42=6 минут он двигается пешком. номер 313 Узнаем площадь квадрата со стороной 0.4 дм. Переводим сразу в см= 0.4 дм=4 см 4*4=16 см квадратных - площадь первого квадрата. 16/100*25=4 см квадратных - площадь второго прямоугольника. 4/2=2 см - сторона меньшего квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) Al + S = Al2S3 б) Zn + HCl = ZnCl...
Математика
2.Разделите фигуру на четыре равные части (то есть такие фигуры, из которых любые д??е можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали)
Математика
Реши задачи. вычисли ответы используя записи столбиком. запиши ответ каждой задачи. на каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры. каждая ...