Помогите с 311, 312, 313 плиззз

Гость: Гость:

311 Требуется узнать сколько он прошел за это время всего. Со скоростью 5.4 км/ч он шел пол часа, значит 5.4/2=2.7 км прошел турист за первые пол часа. Узнаем сколько он прошел за 48 минут со скоростью 4.5 км/ч. 4.5 км/ч переводим в м/мин деля на 60, получается 0.075 км или 75 метров в минуту. 75*48=3600 метров или 3.6 км он прошел за 48 минут со скоростью 4.5 км/ч. 2.7+3.6=6.3 км он прошел за 1 час 18 минут. Он шел 1 час 30 минут - 1 час 18 минут = 12 минут ему осталось идти со скоростью 5 км/ч. 5 км/ч переводим в м/мин=83 1/3 м/мин 81 1/3 * 12=1000 метров или 1 км. 6.3+1=7.3 км он прошел за 1.5 часа. Номер 312. 0.8 часа это 48 минут, 60/10*8=48. 0.5 времени половина, значит 48/2=24 минуты он едет на метро. 24/100*75=18 минут - это 0.75 от 24 минут, столько он едет на троллейбусе, остальное время пешком. 24+18=42 минуты он двигается на метро и троллейбусе, 48-42=6 минут он двигается пешком. номер 313 Узнаем площадь квадрата со стороной 0.4 дм. Переводим сразу в см= 0.4 дм=4 см 4*4=16 см квадратных - площадь первого квадрата. 16/100*25=4 см квадратных - площадь второго прямоугольника. 4/2=2 см - сторона меньшего квадрата