34. Первым премьер-министром независимой Индии стал: А) Ясир Арафат Б) Раджив Ганди ??) Джавахарлал Неру Г) Аугусто Пиночет
История
34. Первым премьер-министром независимой Индии стал: А) Ясир Арафат Б) Раджив Ганди ??) Джавахарлал Неру Г) Аугусто Пиночет
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Гость:
Не уверена,но должен быть вариант В
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