34. Первым премьер-министром независимой Индии стал: А) Ясир Арафат Б) Раджив Ганди ??) Джавахарлал Неру Г) Аугусто Пиночет

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34. Первым премьер-министром независимой Индии стал: А) Ясир Арафат Б) Раджив Ганди ??) Джавахарлал Неру Г) Аугусто Пиночет

Автор: Гость