35:6 должно получится трехзначное число

Математика
35:6 должно получится трехзначное число
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Гость:
5,83 приблизительно вот так
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