35:6 должно получится трехзначное число
Математика
35:6 должно получится трехзначное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,83 приблизительно вот так
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