(3х+2)•5=165 решите уравнения
Математика
(3х+2)•5=165 решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2 = 165 / 5 3х + 2 = 33 3х = 33-2 3х=31 х = 10 1 третья
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