{3x-y=1 {xy=10 Помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Из (1) -----> y=3x-1 и " y " подставляем в (2) x(3x-1) =10 3x² - x -10 =0 D= 1 + 120=121 √D = +- 11 x1=(1 - 11 ) /6 = -10/6 = -5/3 = -1 2/3 x2 =(1+11)/6 =2 y1=- 6 y2= 5 ОТВЕТ x1=-1 2/3 y1= - 6 ; x2=2 y2= 5