{3x-y=1 {xy=10 Помогите пожалуйста!!!

Алгебра
{3x-y=1 {xy=10 Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из (1) ----->   y=3x-1   и " y "  подставляем в (2) x(3x-1) =10 3x² - x -10 =0 D= 1 + 120=121  √D = +- 11 x1=(1 - 11 ) /6  = -10/6 = -5/3 = -1 2/3  x2 =(1+11)/6 =2 y1=- 6                                                     y2= 5 ОТВЕТ x1=-1 2/3 y1= - 6 ;    x2=2   y2= 5
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