Сделайте синтаксический разбор и составьте схему Воробьи, стаями обсыпав­шие п??идорожные ветлы, кричали так громко и возбуждённо, что ничего нельзя было расслышать за их криком.

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Сделайте синтаксический разбор и составьте схему Воробьи, стаями обсыпав­шие п??идорожные ветлы, кричали так громко и возбуждённо, что ничего нельзя было расслышать за их криком.

Автор: Гость