Сделайте синтаксический разбор и составьте схему Воробьи, стаями обсыпавшие п??идорожные ветлы, кричали так громко и возбуждённо, что ничего нельзя было расслышать за их криком.
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Сделайте синтаксический разбор и составьте схему Воробьи, стаями обсыпавшие п??идорожные ветлы, кричали так громко и возбуждённо, что ничего нельзя было расслышать за их криком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее-Воробьи Сказуемое-кричали (Стаями обсыпавшие придорожные ветлы)-причастный оборот Так громко и возбужденно-обстоятельство Расслышать-второе сказуемое,но оно без подлежащего вроде,точно не знаю
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