Докажите что значение выражения 2y³+2(3-y)(y²+3y+9) не зависит от значения переменной

Алгебра
Докажите что значение выражения 2y³+2(3-y)(y²+3y+9) не зависит от значения переменной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иными словами, после упрощения не должно быть буквенной части у данного выражения. 2y^3+2(3-y)(y^2+3y+9)= 2y^3+2(27-y^3)=2y^3+54-2y^3=54. Что и требовалось доказать.
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