3x2-5x+9gt;27 помогите срочно)
Математика
3x2-5x+9gt;27 помогите срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все в одну сторону, находишь дискриминант, корни, отмечаешь на прямой точки (получившиеся корни), через эти точки рисуешь параболу, и закрашиваешь от минус бесконечности до точки в объединение от точки до плюс бесконечности
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