3x2-5x+9gt;27 помогите срочно)

Гость: Гость:

Все в одну сторону, находишь дискриминант, корни, отмечаешь на прямой точки (получившиеся корни), через эти точки рисуешь параболу, и закрашиваешь от минус бесконечности до точки в объединение от точки до плюс бесконечности