4*1/5+4*3/7-4*1/35 Прошу вас решите
Математика
4*1/5+4*3/7-4*1/35 Прошу вас решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*1\5= 4\5 2) 4* 3\7= 1 5\7 = 12\7 3)4* 1\35 = 4\35 4) 4\5 + 12\7 - 4\35 = 28+60-4 дробная черта внизу 35 = 84\35 = 2 2\5 = 2,4
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