Самая длинная змея-удав анаконда, его длина равна 10м. Найдите длину самой маленькой ящерицы-геккона, если известно, что она короче удава в 335 раз. Ответ округлите до сантиметров.
Математика
Самая длинная змея-удав анаконда, его длина равна 10м. Найдите длину самой маленькой ящерицы-геккона, если известно, что она короче удава в 335 раз. Ответ округлите до сантиметров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 : 355 = 0,0281690 ( м ) = 2,816 ( см ) = 3 ( см )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет всему миру помогите найди значение вырожение можно в строчку 7*(2,3+0,8x)+1,9xпри x=0,4 0,9*(6x+5)-3,2при x=1,2 2,5*(3x+0,4)-5,1 при x=8
Химия
Определить массу 20% раствора фосфорной кислоты, которую можно получить из 7,1 грамма оксида фосфора 5?
Математика
Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240км. Известно,что они двигаются в одном направлении. Через какое время легковой автомобиль дого...