Самая длинная змея-удав анаконда, его длина равна 10м. Найдите длину самой маленькой ящерицы-геккона, если известно, что она короче удава в 335 раз. Ответ округлите до сантиметров.

Математика

Самая длинная змея-удав анаконда, его длина равна 10м. Найдите длину самой маленькой ящерицы-геккона, если известно, что она короче удава в 335 раз. Ответ округлите до сантиметров.

Автор: Гость