Как объяснить, что у саламандр и жеряянок имеются ярко окрашенные участки кожи?
Биология
Как объяснить, что у саламандр и жеряянок имеются ярко окрашенные участки кожи?
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Гость:
Ядовиты и они сами посебе светлые""
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