4(9+x)+21=393 как сделать помогите
Математика
4(9+x)+21=393 как сделать помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*9+4х+31=393 4х=393-31-4*9 х=(393-31-4*9)4
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