4 историзма и архоизма из рассказа ,,Дубровский,,
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4 историзма и архоизма из рассказа ,,Дубровский,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архоизмы: Дабы-чтобы Вороты-ворота Ахти-ах Иные-другие Историзмы: Околоток -округ Паперть-церковное крыльцо Штаб-лекарь-военный врач Повинная-просьба о прощении.
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