Выделите пожалуйста причастный я увидел белую фигуру мелькающую Среди деревьев
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Выделите пожалуйста причастный я увидел белую фигуру мелькающую Среди деревьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидел,белую фигуру мелькающую,среди деревьев
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