Выделите пожалуйста причастный я увидел белую фигуру мелькающую Среди деревьев

Русский язык
Выделите пожалуйста причастный я увидел белую фигуру мелькающую Среди деревьев
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидел,белую фигуру мелькающую,среди деревьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решением неравенства 11 <х<21 является:[11;21] (11;21) (11;21] [21;11) [11;21)
Ответить
Математика
Хороший пловец. Он приплывает первым каждый 4 из 8 заплывов. Сколько он приплывет п??рвым если сделает 24 заплыва
Ответить
Математика
Решил уравнение 18000+x+300=20000; 900000-800-x=100000
Ответить
Математика
Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими. Сколько прямых мог провести Ефим?
Ответить
Русский язык
Как стать умным и знать больше 1000 ответов на вопросы жиз-деят.
Ответить