Решением неравенства 11 lt;хlt;21 является:[11;21] (11;21) (11;21] [21;11) [11;21)

Математика
Решением неравенства 11 lt;хlt;21 является:[11;21] (11;21) (11;21] [21;11) [11;21)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как неравенство строгое, то решение будет (11;21)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Хороший пловец. Он приплывает первым каждый 4 из 8 заплывов. Сколько он приплывет п??рвым если сделает 24 заплыва
Ответить
Математика
Решил уравнение 18000+x+300=20000; 900000-800-x=100000
Ответить
Математика
Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими. Сколько прямых мог провести Ефим?
Ответить
Русский язык
Как стать умным и знать больше 1000 ответов на вопросы жиз-деят.
Ответить
Окружающий мир
Пользуясь учебником,пронумеруй созвездия зодиака в порядке их посещения солнцем.начни с созвездия Овен.помогите
Ответить