Решением неравенства 11 lt;хlt;21 является:[11;21] (11;21) (11;21] [21;11) [11;21)
Математика
Решением неравенства 11 lt;хlt;21 является:[11;21] (11;21) (11;21] [21;11) [11;21)
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Гость:
Так как неравенство строгое, то решение будет (11;21)
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