Объясните значение понятия научно-техническая революция.каковы основные направления научно-технической революции в 1950-1960х гг.Каковы основные достижения современной науки.С какими проблемами столкнулось человечество в резуль...

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Научно-техническая революция - процесс скачка в области технологий. Основные направления - дальнейшее развитие (50-60-е гг.), превращение науки в доминирующую отрасль (80-90 гг.), позволяющую сделать общество из индустриального общества в постиндустриальное. Основные достижения - развитие компьютеров, телевизоров. Человечество столкнулось с проблемами быстрого перестроения на постиндустриальное общество, а также поддержания быстрого уровня развития.)