Объясните значение понятия научно-техническая революция.каковы основные направления научно-технической революции в 1950-1960х гг.Каковы основные достижения современной науки.С какими проблемами столкнулось человечество в резуль...
История
Объясните значение понятия научно-техническая революция.каковы основные направления научно-технической революции в 1950-1960х гг.Каковы основные достижения современной науки.С какими проблемами столкнулось человечество в результате научно-технического процесса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научно-техническая революция - процесс скачка в области технологий. Основные направления - дальнейшее развитие (50-60-е гг.), превращение науки в доминирующую отрасль (80-90 гг.), позволяющую сделать общество из индустриального общества в постиндустриальное. Основные достижения - развитие компьютеров, телевизоров. Человечество столкнулось с проблемами быстрого перестроения на постиндустриальное общество, а также поддержания быстрого уровня развития.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Третья часть всех учащихся класса (их 12) занимается в кружке математики. Всего в классе ( ) учащихся
Литература
Русский язык