Изложение коршун и кошка очень надо

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Изложение коршун и кошка очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были кошка и коршун. Коршун не решался улетать из гнезда за кормом для своих птенцов, потому что боялся, что кошка их съест. Но и кошка тоже не отваживалась уходить за пищей для своих котят, потому что боялась, что коршун их унесет. Тогда они договорились что не будут друг друга трогать но коршун рассердился потомучто он подумал что кошка трогала его детей расердился и отомстил кошке после этого он умер из за невнимательности. Не трогай других лучше посмотри как их помучиет жизнь
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