-4(х+8)(8-х) помогите решить
Математика
-4(х+8)(8-х) помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4(х²-8²)=-4(х²-16)=-4х²+64 вроде так, мы эту тему пару недель назад закончили
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