СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из углов на 60градусов больше другого.
Математика
СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из углов на 60градусов больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+60)=180 2х+60=180 2х=180-60=120 х=120÷2=60° один угол 60+60=120° второй угол. Остальные так же будут равны 60° и 120°
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