СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из углов на 60градусов больше другого.

Математика

СРОЧНО!!!!Пожалуйста!!! Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из углов на 60градусов больше другого.

Автор: Гость